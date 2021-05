Papst kondoliert zum Tod von Kardinal Nicholas Cheong Jin-suk

Papst Franziskus hat zum Tod von Kardinal Nicholas Cheong Jin-suk kondoliert.Das teilte der Heilige Stuhl am Donnerstag mit.Er sei traurig gewesen, als er vom Tod des Kardinals erfahren habe, habe es in einem Telegramm an den Erzbischof von Seoul, Andrew Yeom Soo-jung, geheißen.Er spreche den Geistlichen und Mitgliedern der Erzdiözese Seoul sein tiefstes Beileid aus und wolle für sie beten, heiß es weiter.Das Kirchenoberhaupt würdigte außerdem Cheongs Beitrag für die katholische Kirche in Korea und den Heiligen Stuhl.Cheong hatte 2006 von Papst Benedikt XVI. die Kardinalswürde erhalten und starb am Dienstag im Alter von 89 Jahren.Die Beisetzungsfeier findet am Samstag in der Myeongdong-Kathedrale in Seoul statt.