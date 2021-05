Industrieproduktion wächst im März um 0,8 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Industrieproduktion in Südkorea hat den zweiten Monat in Folge zugelegt.Nach Angaben des Statistikamtes wuchs die gesamte Industrieproduktion im März um 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat.Die Produktion im Bergbau und verarbeitenden Gewerbe schrumpfte um 0,8 Prozent. Dagegen wurde im Dienstleistungssektor ein Zuwachs von 1,2 Prozent verzeichnet, was zum Anstieg der gesamten Industrieproduktion beitrug.Die Einzelhandelsumsätze, die für den Konsum stehen, legten um 2,3 Prozent verglichen mit dem Vormonat zu.Die Anlageinvestitionen blieben gleich, während der Wert der durchgeführten Bauprojekte um 0,4 Prozent stieg.Der sogenannte Cyclical Component of Composite Coincident Index, ein Indikator für die aktuelle Konjunkturlage, kletterte um 0,5 Punkte gegenüber dem Vormonat.