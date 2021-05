Präsident Moon ordnet Überprüfung der Einrichtung von Sonderausstellungsraum für Kunstwerke der Samsung-Familie an

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat angeordnet, zu überprüfen, 23.000 Kulturgüter und Kunstwerke aus der Sammlung des verstorbenen Samsung-Vorsitzenden Lee Kun-hee in ausschließlich diesem Zweck gewidmeten Räumlichkeiten auszustellen.Die entsprechende Äußerung habe Moon am Mittwoch bei einer internen Sitzung gemacht, teilte ein Beamter des Präsidialamtes mit. Lees Familie hatte den Plan bekannt gegeben, 23.000 Kunstwerke aus seiner Sammlung an das Nationalmuseum Koreas und weitere Museen zu spenden.Moon forderte, entsprechend der Absicht der Hinterbliebenen dafür zu sorgen, dass die Bürger in den Genuss guter Werke kämen. Es sollte überprüft werden, gesonderte Ausstellungsräumlichkeiten bereitzustellen oder einen Sonderausstellungsraum einzurichten.Demnach wird erwartet, dass die Regierung erwägen wird, im Nationalmuseum Koreas und dem Nationalmuseum für moderne und zeitgenössische Kunst neue Ausstellungsräumlichkeiten zu schaffen oder sogar ein neues Kunstmuseum zu bauen.