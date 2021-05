Präsidialamt: Spitzengespräch mit US-Präsident Biden am 21. Mai in Washington

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in wird am 21. Mai mit seinem US-amerikanischen Amtskollegen Joe Biden in Washington zu einem Gespräch zusammenkommen.Das teilte der für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Berater des Präsidialamtes, Jung Man-ho, heute mit.Das geplante Präsenztreffen trotz Corona-Pandemie zeige die Wichtigkeit der südkoreanisch-US-amerikanischen Partnerschaft.Der Berater äußerte die Hoffnung, dass beide Präsidenten die gefestigte Allianz nochmals bestätigen und die bilaterale Partnerschaft weiterentwickeln würden.Es werde mit ausführlichen Diskussionen über die Koordinierung von Maßnahmen gerechnet, mit denen sich eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und dauerhafter Frieden auf der koreanischen Halbinsel erreichen ließen. Auch eine Zusammenarbeit in globalen Angelegenheiten, darunter der Klimawandel und die Pandemie, würden voraussichtlich bei dem Gipfel thematisiert, hieß es weiter.