Koreaner-Verband fordert Befreiung von Quarantäne-Pflicht für in USA Geimpfte

Photo : YONHAP News

Ein Verband von Koreanischstämmigen in den USA will eine Befreiung von der Pflicht zur häuslichen Quarantäne für die in den USA gegen Covid-19 Geimpften bei der Einreise nach Südkorea erwirken.Die Koreanische Elternvereinigung von New York teilte am Donnerstag (Ortszeit) mit, dass sie in einem Schreiben an Präsident Joe Biden gebeten habe, dass sich die US-Regierung hierfür einsetze.Die südkoreanische Regierung hatte beschlossen, ab 5. Mai die in Südkorea vollständig Geimpften von der Pflicht zur zweiwöchigen häuslichen Quarantäne im Falle eines engen Kontakts mit einem Infizierten oder nach der Rückkehr von einer Auslandsreise zu befreien. Wer im Ausland geimpft wurde, kann von der Regelung jedoch nicht profitieren.Die Regierung begründete die Entscheidung damit, dass sich die in Südkorea zugelassenen Impfstoffe von den in anderen Ländern zugelassenen unterscheiden könnten. Es seien auch Diskussionen darüber erforderlich, wie die Impfungen im Ausland anerkannt werden sollten. Daher wolle sie die Befreiung von der Quarantäne-Pflicht schrittweise und zuerst für Länder gewähren, mit denen ein entsprechendes Abkommen geschlossen wurde oder wenn Regelungen nach dem Gegenseitigkeitsprinzip in Kraft gesetzt wurden.