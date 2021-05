US-Militärgeheimdienstchef hält nordkoreanische Atom- und Raketentests für wahrscheinlich

Photo : YONHAP News

Laut dem Chef des US-Militärnachrichtendiensts DIA kann Nordkorea Tests mit Atomwaffen und ballistischen Raketen unternehmen, um seine Verhandlungsposition gegenüber Südkorea und den USA zu stärken.Die Einschätzung teilte Scott Berrier, Direktor der Defense Intelligence Agency, in einer Stellungnahme mit, die dem Streitkräfteausschuss des Senats am Donnerstag (Ortszeit) vor einer Anhörung vorgelegt wurde.Man erwarte, dass Nordkorea auch dieses Jahr Bemühungen fortsetzen werde, Atomwaffen und Raketen sowie Truppen zu modernisieren. Das Kim Jong-un-Regime werde es zunächst vermeiden, die USA zu provozieren oder potenzielles diplomatisches Engagement zu untergraben, indem es den politischen Ansatz der neuen US-Regierung in Bezug auf Nordkorea einzuschätzen versuche, hieß es.Berrier fügte jedoch hinzu, Pjöngjang würde dann wahrscheinlich versuchen, seine geplanten Aktionen zu rechtfertigen, indem es Druck der USA oder gemeinsame Militärübungen Südkoreas und der USA als Vorwand für Provokationen nutze. Als solche Provokationen wurden das Testen einer Interkontinentalrakete und weiterer ballistischer Raketen sowie eines Mehrfachraketenwerfers, ein Cyberangriff oder die Detonation einer anderen Atombombe genannt.Art und der Umfang jeder Aktion würden davon abhängen, wie viel Druck Machthaber Kim Jong-un seiner Meinung nach auf die USA und Südkorea ausüben müsse, hieß es weiter.