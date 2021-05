Südkorea hält drei weitere Wochen an aktuellen Corona-Schutzregeln fest

Photo : YONHAP News

Südkorea hält an den derzeit gültigen Corona-Schutzregeln drei weitere Wochen fest.Die aktuellen Maßnahmen, einschließlich des Verbots der privaten Zusammenkünfte von fünf oder mehr Menschen, werden damit bis zum 23. Mai verlängert.Das gab Hong Nam-ki, kommissarischer Ministerpräsident, bei einer Sitzung der Katastrophenschutzzentrale zu Covid-19 am Freitag bekannt. Man könnte sich nicht zurücklehnen, am Donnerstag seien 661 Neuinfektionen bestätigt worden, sagte er.Er warnte davor, dass im Mai angesichts gesetzlicher Feiertage wie des Kindertags und Buddhas Geburtstag das Übertragungsrisiko steigen könnte. Die Sonderwoche zur Seucheneindämmung werde um eine weitere Woche verlängert.Unterdessen übertraf die Zahl der Erstgeimpften in Südkorea ungefähr zwei Monate nach dem Beginn der Impfkampagne des Landes die Drei-Millionen-Marke. Die Regierung erwartete, dass bei diesem Impftempo im November eine Herdenimmunität erreicht werden könnte.Unterdessen begann in den Apotheken der Verkauf von Corona-Selbsttestkits. Ein Ergebnis liegt nach 15 bis 30 Minuten vor.