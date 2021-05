Regierung will dieses Jahr 1.700 Roboter einsetzen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will dieses Jahr in die Entwicklung von Robotertechnologie für die Bewältigung gesellschaftlicher Probleme wie der Ausbreitung einer Infektionskrankheit massiv investieren.Entsprechende Pläne zu intelligenten Robotern und der Regulierungsinnovation in der Roboterindustrie verabschiedete das Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Donnerstag.Die Pläne sehen vor, dass dieses Jahr 217 Milliarden Won (196 Millionen Dollar), damit 54 Prozent mehr als im Vorjahr, für die Forschung und Entwicklung sowie Bereitstellung von Produktions- und Dienstleistungsrobotern eingesetzt werden. Damit beginnt die Forschung und Entwicklung zu Robotern, die bei der Bewältigung gesellschaftlicher Probleme helfen können.Zudem will die Regierung mehr als 1.700 Roboter in Umlauf bringen.Die Regulierungen für die Roboterindustrie sollen binnen Jahresfrist, damit früher als ursprünglich geplant, verbessert werden.