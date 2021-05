Mitglieder des Olympia-Kaders für Tokio bekommen Impfung

Photo : KBS News

Die Impfungen des südkoreanischen Kaders für die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele in Tokio gegen Covid-19 haben am Donnerstag begonnen.Die erste Gruppe bestehend aus 100 Athleten und Trainern von mehreren Sportarten, darunter Judo, Tischtennis, Volleyball (Frauen) und Taekwondo, wurde am Donnerstag im National Medical Center in Seoul mit dem Pfizer-Vakzin geimpft.Insgesamt 931 Athleten, Trainer und weiteres Personal für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Tokio werden geimpft. 598 Menschen von ihnen erhalten den Pfizer-Impfstoff.Alle anderen, darunter Funktionäre, Mitarbeiter des Koreanischen Sport- und Olympischen Komitees sowie Hilfspersonal, werden im Mai mit dem Mittel von AstraZeneca geimpft.