Präsident Moon erhält zweite Corona-Impfung

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die zweite Impfung gegen Covid-19 erhalten.Er bekam am Freitag, 38 Tage nach seiner ersten Impfung, in einem öffentlichen Gesundheitszentrum in Seoul die zweite Spritze mit dem AstraZeneca-Impfstoff.Das Präsidialamt erläuterte, dass die zweite Impfung angesichts des geplanten Besuchs in den USA im Mai vorgezogen wurde.Moon hatte seine erste Impfung am 23. März mit Rücksicht auf die Teilnahme am G7-Gipfel erhalten, der am 11. Juni in Großbritannien eröffnet wird. Angesichts des für den AstraZeneca-Impfstoff empfohlenen Dosierungsintervalls von zwölf Wochen sollte er nach dem ursprünglichen Plan Mitte Mai die zweite Spritze bekommen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention erlaubt im Falle dringender Auslandsreisen ein vierwöchiges Impfintervall.