Südkorea schickt Indien 14 weitere Sauerstoffgeneratoren

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will Indien 14 weitere Sauerstoffgeneratoren schicken, um angesichts des starken Infektionsgeschehens dort lebende Landsleute zu unterstützen.Die Katastrophenschutzzentrale kündigte am Freitag vor der Presse an, dass die Sauerstoffgeneratoren in Zuständigkeitsgebiete der Generalkonsulate in Chennai und Mumbai geschickt würden. Zuvor hatte die Regierung 14 Generatoren an die Botschaft in Neu Dehli geschickt.Die Katastrophenschutzzentrale will auf Wunsch des Vereins der Koreaner in Indien die Generatoren per Diplomatenpost befördern lassen.Nach weiteren Angaben finden derzeit Gespräche mit Indien statt, damit unregelmäßige Flüge für die Rückkehr von Koreanern aus Indien reibungslos zustande kommen könnten. Schätzungweise 10.000 Südkoreaner halten sich in dem südasiatischen Land auf, das derzeit von einem rasanten Anstieg der Corona-Infektionszahlen betroffen ist.In Indien wurden in letzter Zeit über 350.000 Neuinfektionen am Tag bestätigt, unter den Südkoreanern wurden mehr als 100 Infektionsfälle nachgewiesen.