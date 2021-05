Kim Gi-hyeon ist neuer Fraktionschef der Oppositionspartei PPP

Photo : KBS News

Die größte Oppositionspartei Macht des Volks (PPP) hat Kim Gi-hyeon zu ihrem neuen Fraktionsführer gewählt.Bei einer Plenarsitzung der PPP-Abgeordneten am Freitag erhielt Kim in einer Stichwahl 66 von 100 Stimmen und setzte sich damit gegen Kim Tae-heum durch, der 34 Stimmen gewann.Kim Gi-hyeon wurde in Ulsan viermal in die Nationalversammlung gewählt. Der neue Fraktionschef steht vor der Aufgabe, interne Konflikte zu bewältigen, einen Zusammenschluss mit der Partei des Volks zustande zu bringen und Vorbereitungen für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr zu treffen.Er wird auch als kommissarischer Parteivorsitzender die Vorbereitungen für einen Parteitag im Juni übernehmen.