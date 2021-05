Minjoo-Partei Koreas wählt Song Young-gil zu ihrem Vorsitzenden

Photo : YONHAP News

Die regierende Minjoo-Partei Koreas hat den Abgeordneten Song Young-gil zu ihrem Vorsitzenden gewählt.Der frühere Bürgermeister der Großstadt Incheon erhielt bei der Abstimmung am Sonntag 35,6 Prozent der Stimmen. Er setzte sich damit knapp gegen den Abgeordnetenkollegen Hong Young-pyo durch, den 35,01 Prozent an der Spitze der Partei sehen wollten. Der Abgeordnete Woo Won-shik konnte 29,38 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen.Song sagte in seiner Dankesrede, er wolle aus der Partei "ein Team" formen und einen Wandel einläuten.Auch wolle er die Herzen der Menschen erobern, indem er die Partei reformiere und Worten Taten folgen lasse.Die neue Führungsspitze ist bis Ende August kommenden Jahres gewählt. Im März kommendes Jahres findet in Südkorea die nächste Präsidentschaftswahl statt.