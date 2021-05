Politik US-Sicherheitsberater: Politik gegenüber Nordkorea lösungsorientiert

Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, hat den Kurs in der Nordkorea-Politik verteidigt.



Washington sei auf einen Dialog mit Nordkorea vorbereitet. Nicht auf Feindseligkeit, sondern Lösungen ziele die Politik ab, sagte er am Sonntag dem Sender ABC.



Nordkorea hatte den USA gedroht, nachdem US-Präsident Joe Biden das Land in seiner ersten Rede vor dem Kongress als ernste Bedrohung bezeichnet hatte.



Im Programm "This Week" sagte der Sicherheitsberater, dass die USA an praktischen Maßnahmen arbeiten wollten, die Fortschritten bei der Denuklearisierung dienten.



Statt eines "Alles oder nichts" biete ein graduiertes, zweckmäßiges und maßvolles Vorgehen die größten Chancen für eine Reduzierung der Gefahren durch Nordkoreas Atomprogramm, sagte er weiter.



Das Weiße Haus hatte am Freitag erklärt, die Überprüfung der Nordkorea-Politik abgeschlossen zu haben. Demnach sei die US-Regierung offen für Verhandlungen mit Nordkorea über die atomare Abrüstung. Die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel bleibe aber weiterhin das Ziel.