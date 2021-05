Nordkorea kritisiert Südkorea und USA in drei Stellungnahmen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Sonntag drei Stellungnahmen abgegeben, in denen Südkorea und die USA kritisiert werden.Kurz zuvor hatten die USA bekannt gemacht, dass sie die Überprüfung ihrer Nordkorea-Politik abgeschlossen hätten.Nordkorea prangerte es als feindselige Politik an, dass US-Präsident Joe Biden das Land als ernste Bedrohung bezeichnet und neben der Diplomatie auch die Abschreckung betont hatte. Die wiederholte Thematisierung der Menschenrechtsfrage durch die USA wurde als Beleidigung der höchsten Würde verurteilt.In allen drei Stellungnahmen wurden „entsprechende Maßnahmen“ erwähnt und die Absicht angedeutet, auch Provokationen zu wagen.Dass zwei gegen die USA gerichtete Stellungnahmen nicht im Namen des Außenministers, sondern des Generaldirektors für US-Angelegenheiten im Außenministerium und eines Sprechers abgegeben wurden, deutet jedoch offenbar darauf hin, dass Nordkorea die Intensität der Kritik doch noch angepasst habe.Dagegen erhöhte Nordkorea den Druck auf Südkorea unter dem Vorwand der jüngsten anti-nordkoreanischen Flugblattaktion. In einer Stellungnahme warf Kim Yo-jong, die Schwester von Machthaber Kim Jong-un, der südkoreanischen Regierung vor, dem Verschicken von Flugblättern erneut tatenlos zugesehen zu haben. Nordkorea betrachte dies als schwerwiegende Provokation und werde eine entsprechende Handlung überprüfen.In südkoreanischen Medien wird befürchtet, dass Nordkorea tatsächlich einen riskanten Schritt unternehmen könnte. Auch als Nordkorea letztes Jahr das innerkoreanische Verbindungsbüro in Kaesong sprengte, hatte es vorher eine Warnung durch Kim Yo-jong gegeben. Zudem wurde die diesmalige Stellungnahme auch in Medien veröffentlicht, die sich an das inländische Publikum richten.Das südkoreanische Vereinigungsministerium teilte daraufhin die Position mit, dass Seoul Handlungen aller, einschließlich Nordkoreas, ablehne, die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel schüren würden.