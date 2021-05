Außenminister Chung bricht zu G7-Treffen nach London auf

Photo : YONHAP News

Außenminister Chung Eui-yong ist am Sonntag nach London aufgebrochen, um am G7-Außenministertreffen teilzunehmen.Das G7-Außenministertreffen findet am Dienstag und Mittwoch in London statt.Am Rande des Treffens wird Chung mit US-Außenminister Tony Blinken zu bilateralen Gesprächen zusammenkommen. Beide werden über die nordkoreanische Nuklearproblematik, einschließlich Wege zur Umsetzung der Nordkorea-Politik der USA, diskutieren. Voraussichtlich werden auch eine Meinungsabstimmung über Themen des bilateralen Gipfels am 21. Mai erfolgen und verschiedene globale Angelegenheiten, darunter die Impfstoff-Kooperation, erörtert.Der japanische Außenminister Toshimitsu Motegi reist ebenfalls zu dem Treffen. Daher richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, ob die wegen der Konflikte um den Umgang mit der Geschichte unterbrochene Kommunikation auf hochrangiger Ebene wieder in Gang kommt.Wie verlautete, könnte auch ein trilaterales Treffen zwischen Südkorea, Japan und den USA stattfinden.Es ist das erste Mal, dass ein südkoreanischer Außenminister am G7-Außenministertreffen teilnimmt. Chung wird am Rande des Treffens zu bilateralen Gesprächen mit seinen Kollegen aus Großbritannien, den USA, der Europäischen Union und Indien zusammenkommen. Das Treffen mit dem britischen Außenminister Dominic Raab ist am Donnerstag vorgesehen.Chung wird am Samstag in Südkorea zurückerwartet.