Südkoreaner kehren mit Sondermaschinen aus Indien zurück

Für die Rückkehr von Südkoreanern aus dem von Covid-19 hart betroffenen Indien wird es diese Woche zwei Sonderflüge geben.Die Katastrophenschutzzentrale teilte am Sonntag vor der Presse mit, dass am Dienstag 173 Landsleute und am Freitag 221 weitere Menschen zurückkehren würden.Die südkoreanische Regierung setzte am 24. April alle Flüge zwischen Südkorea und Indien aus, um eine Einschleppung der indischen Corona-Mutante zu verhindern. Eine Ausnahme sind Rückholflüge.Laut einem Beamten des Gesundheitsministeriums werden am 15. und 17. Mai weitere Flüge erfolgen.Alle Einreisenden aus dem Ausland sollen sich gemäß den Richtlinien Südkoreas frühestens 72 Stunden vor der Einreise einem PCR-Test unterzogen haben. Innerhalb eines Tages nach der Einreise sollen sie sich einem PCR-Test unterziehen und vor der Entlassung aus der 14-tägigen häuslichen Quarantäne einem weiteren PCR-Test.