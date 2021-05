Ausfuhren im April um 41 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Ausfuhren haben im April so stark wie seit zehn Jahren nicht mehr zugelegt.Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie am Samstag wuchs das Exportvolumen im April um 41,1 Prozent im Vorjahresvergleich auf 51,19 Milliarden Dollar.Damit wurde der kräftigste Zuwachs seit Januar 2011 erzielt.Das Exportvolumen übertraf den zweiten Monat in Folge die Marke von 50 Milliarden Dollar. Zudem wurde der bisher höchste April-Stand verbucht.Das durchschnittliche tägliche Exportvolumen unter Berücksichtigung der Anzahl der Werktage legte um 29,4 Prozent auf 2,13 Milliarden Dollar zu.Der starke Exportzuwachs wird unter anderem auf einen Basiseffekt zurückgeführt. Im April letzten Jahres waren die Ausfuhren inmitten der Corona-Pandemie um 25,6 Prozent geschrumpft.Bei 13 von 15 Exportschlagern wurde ein zweistelliger Zuwachs verzeichnet. Die Halbleiterexporte nahmen um 30,2 Prozent zu, es ging den zehnten Monat in Folge aufwärts. Die Autoausfuhren wuchsen um 73,4 Prozent, es wurde den vierten Monat in Folge ein zweistelliger Anstieg verbucht.In der Handelsbilanz wurde ein Überschuss von 390 Millionen Dollar erzielt. Südkorea konnte damit den zwölften Monat in Folge ein Plus verzeichnen.