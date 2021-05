Zahl der Corona-Neuinfektionen wegen weniger Tests unter 500 gefallen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist infolge von weniger Testungen am Wochenende unter 500 gefallen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag wurden bis Mitternacht binnen 24 Stunden 488 Neuinfektionen bestätigt. Bislang seien insgesamt 123.728 Infektionsfälle im Land nachgewiesen worden.Die Zahl der Neuansteckungen sank um mehr als 100 gegenüber dem Vortag und damit erstmals seit einer Woche wieder unter 500.Von den Neupatienten steckten sich 465 Menschen in Südkorea an, während es 23 eingeschleppte Fälle gab.Den größten Anteil an den lokalen Infektionen machte die Provinz Gyeonggi mit 129 Fällen aus, gefolgt von Seoul mit 123 Fällen. Süd-Gyeongsang meldete 44 Fälle, Nord-Gyeongsang 31 und Süd-Jeolla 24. In allen Regionen außer der Insel Jeju wurden lokale Ansteckungen bestätigt.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf sank um sechs auf 164.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um einen auf 1.834. Die Letalitätsrate beträgt 1,48 Prozent.