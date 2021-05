Washington dementiert Bericht über Freigabe eingefrorener iranischer Gelder und Gefangenenaustausch

Photo : YONHAP News

Der iranische Staatssender hat berichtet, dass die USA der Freigabe eingefrorener iranischer Petrogelder und dem Austausch von Gefangenen zugestimmt haben.Die US-Regierung wies den Medienbericht jedoch zurück.Die Nachrichtenagentur AP berichtete am Sonntag (Ortszeit) unter Berufung auf den iranischen Staatssender, dass sich Iran und westliche Länder auf die Freigabe von im Ausland eingefrorenen iranischen Geldern geeinigt hätten. Laut einem hochrangigen iranischen Beamten hätten Iran und die USA vereinbart, die eingefrorenen Gelder in Höhe von sieben Milliarden Dollar freizugeben und vier in Iran festgehaltene US-Bürger gegen vier in den USA festgehaltene Iraner auszutauschen, hieß es.Das US-Außenministerium dementierte die Meldung umgehend. Die Medienberichte, nach denen ein Gefangenenaustauschabkommen erreicht worden sei, seien nicht wahr, sagte Sprecher Ned Price am Sonntag Reuters gegenüber.Der Stabschef des Weißen Hauses, Ron Klain, betonte in einem CBS-Programm, dass es gar keine Einigung gebe.Bei zwei südkoreanischen Banken sind iranische Petrogelder in Höhe von sieben Milliarden Dollar wegen der US-Sanktionen gegen Teheran eingefroren.