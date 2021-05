US-Experte: Nordkorea besitzt schätzungsweise 45 Atomwaffen

Photo : YONHAP News

Nordkorea verfügt nach Einschätzung eines US-Experten derzeit über 45 Atomwaffen.Diese Zahl nannte Siegfried Hecker, ein renommierter Experte für Nordkoreas Nuklearprogramm, in einem Interview mit der auf Nordkorea spezialisierten US-Webseite 38 North am Freitag (Ortszeit).Er denke, dass Nordkorea 20 bis 60 Nuklearwaffen besitze, sollte berücksichtigt werden, wie viel Plutonium und hochangereichertes Uran Nordkorea bisher produziert habe. Die am wahrscheinlichsten zutreffende Zahl sei 45, sagte er.Mit anderen Worten, Nordkorea habe vielleicht genug spaltbares Material für 45 Atomwaffen. Das bedeute jedoch nicht unbedingt, dass es zu diesem Zeitpunkt so viele Waffen auch produziert habe, fügte er hinzu.Hecker ging davon aus, dass Nordkorea bisher 25 bis 48 Kilogramm Plutonium produziert habe. Mit Stand Ende letzten Jahres besitze das Land schätzungsweise 600 bis 950 Kilo hochangereichertes Uran.Nach einer vernünftigen Schätzung würden fünf Kilo Plutonium für eine Plutoniumbombe benötigt, 25 Kilo hochangereichertes Uran (HEU) für eine HEU-Bombe. Es sei demnach am wahrscheinlichsten, dass Nordkorea 45 Atomwaffen besitze.Hecker erläuterte, es sei leicht zu schätzen, wie viel Plutonium Nordkorea produziere. Denn es könne anhand von Satellitenbildern festgestellt werden, ob der Fünf-MW-Reaktor für die Plutoniumproduktion in Betrieb sei.