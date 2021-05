Internationales Zwei aus Nordkorea Geflüchtete kandidieren bei Kommunalwahlen in Großbritannien

Zwei aus Nordkorea Geflüchtete kandidieren bei den britischen Kommunalwahlen am 6. Mai.



Park Ji-hyun und Timothy Cho stellen sich beide in Manchester zur Wahl.



Sollten sie gewählt werden, würde erstmals ein nordkoreanischer Flüchtling in ein Wahlamt in einem westlichen Land kommen, berichtete der Sender ABC.



Park und Cho wurden von der Konservativen Partei nominiert. Die Partei wolle dadurch ein Image erlangen, dass sie auch Flüchtlingen gleiche Chancen gewähre.



Der 33-jährige Cho war in der Kindheit Bettler gewesen und 2004 aus Nordkorea geflüchtet und 2008 nach Großbritannien gekommen. Nach dem Studium hatte er im Wahlkampf von Fiona Bruce, Ko-Vorsitzende der Allparteien-Parlamentariergruppe für Nordkorea, mitgeholfen und ist derzeit bei dieser Gruppe angestellt.



Park, 52 Jahre alt, engagiert sich als Aktivistin für die Menschenrechte in Nordkorea. Sie ist die Leiterin der Organisation Stepping Stones, die für den Schutz der Menschenrechte der geflüchteten Nordkoreanerinnen und der Kinder in Nordkorea eintritt. Sie ist Trägerin des Menschenrechtspreises von Amnesty International UK.



Park war im Zuge der Flucht aus Nordkorea Opfer von Menschenhandel geworden und für eine Zwangsheirat verkauft worden. Sie war 2008 nach Großbritannien gekommen.



In Großbritannien hatten aus Südkorea stammende Kandidaten 2018 zum ersten Mal bei einer Wahl gewonnen.