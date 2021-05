Wirtschaft Medien: Japanische Hersteller von Halbleitermaterialien erhöhen Produktion in Südkorea

Japanische Hersteller von Halbleitermaterialien erhöhen laut einem Medienbericht die Produktion in Südkorea.



Die japanische Zeitung „Nihon Keizai Shimbun“ schrieb am Montag, dass Tokyo Ohka Kogyo (TOK), Hersteller von EUV-Fotolack, mehrere Milliarden Yen investiert habe, um die Produktionskapazitäten in seiner Fabrik in Incheon gegenüber 2018 zu verdoppeln.



Japanische Unternehmen müssten immer noch eine Sondergenehmigung vom Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie einholen, um von Exportkontrollen betroffene Chemikalien nach Südkorea exportieren zu können. Für die Produktion in Südkorea gälten solche Regulierungen nicht, hieß es.



EUV-Fotolack zählt zu den drei von Japans Exportrestriktionen betroffenen Halbleiter- und Display-Materialien, die die Regierung in Tokio im Juli 2019 de facto als Vergeltung für ein Urteil des südkoreanischen Obersten Gerichts für die Entschädigung früherer Zwangsarbeiter verhängt hatte. TOK ist Weltmarktführer bei Fotolack.



Daikin Industries, Hersteller von Gas für die Halbleiterproduktion, gründete ein Gemeinschaftsunternehmen mit einem koreanischen Hersteller von Halbleitergeräten. Vier Milliarden Yen würden eingesetzt, um bis Oktober eine Produktionsstätte in Südkorea zu bauen, hieß es.



TOK und Daikin sind Zulieferer der koreanischen Halbleiterhersteller Samsung Electronics und SK Hynix.