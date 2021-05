Wirtschaft Leerverkäufe wieder aufgenommen – Schwankungen am Kospi-Markt

An der südkoreanischen Börse waren am Montag erstmals seit 14 Monaten Leerverkäufe wieder erlaubt.



Die Hauptbörse Kospi schwankte nach dem Handelsbeginn zunächst stark. Mit Stand 11.30 Uhr lag der Kospi-Index bei 3.144,64 Zählern, 3,22 Punkte tiefer als am vorherigen Handelstag.



Private Anleger tätigten bis dahin Nettokäufe in Höhe von 242,4 Milliarden Won (216 Millionen Dollar). Dagegen tätigten institutionelle Anleger Nettoverkäufe in Höhe von jeweils 4,9 Milliarden Won (4,4 Millionen Dollar) und 255,8 Milliarden Won (228 Millionen Dollar).



Ab heute sind wieder Leerverkäufe von Aktien der in den Indizes Kospi 200 und Kosdaq 150 gelisteten Unternehmen möglich.