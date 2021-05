Nationales Weiteres Opfer der Sexsklaverei des japanischen Militärs verstorben

Ein weiteres Opfer der sexuellen Versklavung durch das japanische Militär während des Zweiten Weltkriegs ist gestorben.



Ein Opfer mit Nachnamen Yoon in Seoul sei am Sonntag verstorben, teilte der Koreanische Rat für Gerechtigkeit und Erinnerung in Fragen der Sexsklaverei durch das japanische Militär mit.



Yoon wurde im Jahr 1929 in der Provinz Nord-Chungcheong geboren und 1941 nach Japan verschleppt. Sie arbeitete drei Jahre lang in einer Textilfabrik in Shimonoseki, bevor sie nach Hiroshima verschleppt wurde und als sogenannte Trostfrau für die Armee dienen musste.



Yoon kehrte nach dem Ende der japanischen Kolonialherrschaft 1945 nach Korea zurück. 1993 meldete sie sich bei der südkoreanischen Regierung als Opfer der sexuellen Versklavung an.



Sie setzte sich seitdem für die Lösung der Trostfrauenfrage ein, berichtete im Ausland über ihre Leiden und nahm an der wöchentlichen Mittwochsdemonstration in Seoul teil.



Mit dem Todesfall sank die Zahl der noch Lebenden von den bei der südkoreanischen Regierung offiziell registrierten früheren Sexsklavinnen auf 14.