Börse verzeichnet fünften Handelstag in Folge Rückgang

Die südkoreanische Leitbörse Kospi hat am Montag den fünften Handelstag in Folge einen Rückgang verzeichnet.Der Kospi verlor 0,66 Prozent auf 3.127,2 Zähler.Ab dem heutigen Tag waren erstmals wieder Leerverkäufe am Kospi-Index und der Technologiebörse Kosdaq möglich. Diese waren im März des Vorjahres im Zuge des Kursrutsches wegen der Corona-Krise ausgesetzt worden.Zwar habe die Möglichkeit, wieder Leerverkäufe tätigen zu können, den heutigen Börsenhandel beeinflusst. Doch würde noch Zeit gebraucht, bis ausländische und institutionelle Anleger von der Option wieder rege Gebrauch machten, wurde Huh Jae-hwan von Eugene Investment & Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.