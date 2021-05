Etwa 170 Koreaner kehren heute mit Chartermaschine aus Indien zurück

Photo : YONHAP News

Etwa 170 Südkoreaner kehren heute mit einer Chartermaschine aus dem von Covid-19 hart betroffenen Indien zurück.Nach Behördenangaben startete die Maschine der indischen Fluggesellschaft Vistara in Chennai und wird gegen 10.23 Uhr am Flughafen Incheon ankommen.Die Rückkehrer werden sich unmittelbar nach der Ankunft in fünf von der Regierung bereitgestellten Einrichtungen in Quarantäne begeben.Am Freitag werden 200 weitere Südkoreaner mit einer Maschine von Asiana Airlines aus Indien zurückkehren, die am Flughafen Bengaluru starten wird.