Südkorea meldet 541 neue Covid-19-Fälle

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat wieder die 500er-Schwelle übertroffen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Dienstag wurden bis Mitternacht binnen 24 Stunden 541 Neuansteckungen bestätigt, darunter 514 lokale und 27 eingeschleppte Fälle.Die Zahl der bislang erfassten Infektionsfälle im Land stieg damit auf 124.269.Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen hatte am 28. April 769 erreicht, seitdem sanken die Zahlen. Am Montag war die Zahl auf 488 Fälle zurückgegangen, ehe sie heute wieder anstieg.Die Zahl der Corona-Toten nahm um sechs auf 1.840 zu. Die Letalitätsrate beträgt 1,48 Prozent.