Südkorea erlaubt mehr Wasserstofftankstellen und Ladestationen für E-Autos in Grüngürteln

In den Grüngürteln dürfen künftig mehr Wasserstofftankstellen und Ladestationen für Elektrofahrzeuge eingerichtet werden.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr teilte mit, dass entsprechende Änderungen der Durchführungsverordnung zum Gesetz zu den Grüngürteln am Dienstag auf der Kabinettssitzung gebilligt worden seien.Demnach dürfen in den Garagen für Taxis, Mietbusse und Lastkraftwagen in Grüngürteln Wasserstofftankstellen und Ladestationen für E-Fahrzeuge eingerichtet werden. Wenn es sich um eine zusätzliche Einrichtung einer Tankstelle oder LPG-Tankstelle handelt, dürfen auch diejenigen, die kein Tankstellenbesitzer sind, eine Wasserstofftankstelle oder eine E-Auto-Ladestation installieren.Das Ressort erwartet nach eigenen Angaben, dass aufgrund der Revision Infrastrukturprojekte im Zusammenhang mit der Verwirklichung der CO2-Neutralität zusätzlich angekurbelt werden.