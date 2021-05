172 Koreaner aus dem von Covid-19 hart betroffenen Indien zurückgekehrt

Photo : YONHAP News

Eine Gruppe von Südkoreanern ist heute aus dem von Covid-19 hart betroffenen Indien zurückgekehrt.172 Koreaner, darunter Firmenangestellte und ihre Angehörigen, Geschäftsreisende und Studenten, kamen gegen 10.20 Uhr mit einer Chartermaschine der Fluggesellschaft Vistara am Flughafen Incheon an, die in Chennai gestartet war.Die Regierung setzte am 24. April alle Direktflüge von und nach Indien und weiteren Ländern aus, in denen Corona-Varianten grassieren. Lediglich Rückholflüge werden erlaubt.Drei Koreaner, die heute zurückkehren wollten, durften wegen ihres positiven Testergebnisses nicht mitfliegen.Die Zurückgekehrten müssen sieben Tage lang in vom Staat bereitgestellten Einrichtungen unter Quarantäne stehen, auch wenn ein Test unmittelbar nach der Ankunft negativ ausfällt. Danach müssen sie sich in eine siebentägige Selbstquarantäne zu Hause oder in einer anderen Einrichtung begeben.Am Freitag werden etwa 210 weitere Südkoreaner mit einer Maschine von Asiana Airlines aus Indien zurückkehren, die am Flughafen Bengaluru starten wird.