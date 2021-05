Seoul will endgültige Entscheidung über Nordkoreas Teilnahme an WM-Qualifikation abwarten

Photo : YONHAP News

Seoul will die endgültige Entscheidung abwarten, ob Nordkorea an den Qualifikationsspielen für die Fußball-WM 2022 im Juni in Südkorea doch noch teilnehmen will.Die Regierung wolle die Bemühungen um die Unterstützung des innerkoreanischen Austauschs aufrechterhalten und die endgültigen Beratungsergebnisse abwarten, sagte ein Beamter des Vereinigungsministeriums am Dienstag.Der südkoreanische Fußballverband hatte zuvor mitgeteilt, dass der nordkoreanische Fußballverband am 30. April der Asiatischen Fußball-Konföderation AFC die Absicht mitgeteilt habe, angesichts der Corona-Pandemie der zweiten Runde der asiatischen WM-Qualifikation fernzubleiben.Die Regierung wolle abwarten, bis die AFC interne Verfahren abgeschlossen habe und sie über die endgültige Position unterrichte, sagte der Beamte weiter.