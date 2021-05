WHO: Nordkorea trifft Vorbereitungen für Beschaffung von Covid-19-Impfstoffen

Photo : YONHAP News

Nordkorea trifft laut einem Medienbericht Vorbereitungen, um Covid-19-Impfstoffe geliefert zu bekommen.Das berichtete das US-amerikanische Radio Free Asia am Mittwoch.Edwin Salvador, Leiter des Büros der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Pjöngjang, habe in einem Interview mit dem Sender gesagt, dass Nordkorea als COVAX-Teilnehmer dabei sei, die für die Beschaffung von Covid-19-Impfstoffen erforderlichen technischen Anforderungen zu erfüllen.Die WHO werde weiterhin mit Nordkorea zusammenarbeiten, damit es diese technischen Anforderungen erfülle und sich auf den Erhalt von Covid-19-Impfstoffen vorbereite, hieß es.Er nannte jedoch keine Details zu den technischen Anforderungen.Die globale Corona-Impfinitiative COVAX Facility hatte angekündigt, Nordkorea 1,992 Millionen Impfdosen zur Verfügung zu stellen. Nordkorea zählt zu den 92 Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, die im Rahmen des Programms COVAX AMC (Advance Market Commitment) Impfstoffe zugeteilt bekommen.Laut einem Bericht der WHO wurden in Nordkorea mit Stand 15. April 24.542 Einwohner auf Covid-19 getestet. Nach offiziellen Angaben wurde noch kein Infektionsfall bestätigt.