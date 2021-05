Südkorea meldet 676 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen in Südkorea ist auf über 600 gestiegen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und –prävention am Mittwoch wurden bis Mitternacht binnen 24 Stunden 676 Neuansteckungen bestätigt. Bislang seien insgesamt 124.945 Infizierte im Land erfasst worden.Von den Neupatienten steckten sich 651 Personen in Südkorea an, während es 25 eingeschleppte Fälle gab.234 lokale Fälle wurden in Seoul bekannt, 162 Fälle in der Provinz Gyeonggi. Gangwon meldete 48 Fälle, Süd-Gyeongsang 26.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf beträgt 173. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 kletterte um sieben auf 1.847.Am Dienstag erhielten 93.000 Menschen ihre erste oder zweite Impfung gegen Covid-19. Bislang bekamen insgesamt 3,5 Millionen Menschen im Land die erste Spritze, 290.000 die erste und zweite Spritze.Gesundheitsminister Kwon Deok-chul warnte unterdessen vor einer eventuellen vierten Corona-Welle in Südkorea. Das Risiko bestehe vor allem in der Hauptstadtregion und der Region Süd-Gyeongsang fort. In Ulsan habe sich offenbar eine Virusmutante auf das Infektionsgeschehen stark ausgewirkt.In Bezug auf einen Clusterausbruch bei ausländischen Arbeitern in Gangneung in der Provinz Gangwon hieß es, dass man eine vorläufige Teststation eingerichtet habe, wo viele Ausländer leben. Eine epidemiologische Untersuchung laufe derzeit.Um eine Infektionsausbreitung zu verhindern, wurden die Corona-Schutzregeln in Gangneung am Dienstag auf Stufe zwei verschärft.