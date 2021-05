Präsident Moon hält zum Kindertag Online-Treffen mit Kindern ab

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in und First Lady Kim Jung-sook haben anlässlich des 99. Kindertags ein Online-Treffen mit einer Gruppe von Grundschülern abgehalten.Angesichts der Corona-Pandemie nahm er in seinem Büro in Seoul per Videoschaltung an der Veranstaltung am Dienstag teil. Dazu wurden Schüler der Doseong-Grundschule in der Provinz Gangwon eingeladen.Moon bedauerte, dass er sich mit den Kindern nicht persönlich treffen könne. Er äußerte den Wunsch, dass die Kinder so früh wie möglich ohne Maske spielen könnten.Die Kinder wünschten sich, dass die Corona-Pandemie zu Ende gehe und dass es keine Umweltverschmutzung gebe.