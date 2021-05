Koreanisches Kulturfestival in Russland zum 30-jährigen Bestehen der Beziehungen

Photo : YONHAP News

Anlässlich des 30. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und Russland findet in Russland ein koreanisches Kulturfestival on- und offline statt.Das „K-FEST 2021“ finde als Teil des Jahres des gegenseitigen Austauschs 2020-2021 im Mai und Juni statt, teilten die südkoreanische Botschaft und die Niederlassung der Koreanischen Zentrale für Tourismus (KTO) in Moskau mit.Am Dienstag wurde die Aufführung koreanischer Animationsfilme in Moskau eröffnet. Eine Online-Ausstellung von Webtoons startete ebenfalls.Am 11. Mai wird ein klassisches Konzert im Staatlichen Moskauer Tschaikowski-Konservatorium veranstaltet. Eine Band von Fusion Gukak, eine Kombination der traditionellen koreanischen Musik mit modernen Genres, führt am 17. Mai in Moskau und danach in zwei weiteren Städten die Aufführung „Geschichte von Shim Cheong“ auf.Am 12. Juni ist eine große Feier der koreanischen Kultur in Moskau geplant. Außerdem stehen verschiedene On- und Offline-Veranstaltungen zur Vorstellung der koreanischen Küche auf dem Programm.