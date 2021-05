Pentagon-Beamtin bezeichnet Nordkoreas ABC-Waffen als Bedrohung

Photo : YONHAP News

Eine leitende Beamtin des US-Verteidigungsministeriums hat vor dem Streben Nordkoreas nach Atom-, Bio- und Chemiewaffen gewarnt.Dieses Streben Nordkoreas gefährde die internationale Stabilität und schwäche das globale Nichtverbreitungsregime, sagte Jennifer Walsh, kommissarische Abteilungsleiterin, am Dienstag (Ortszeit) in einer Stellungnahme für eine Anhörung des Unterausschusses für Geheimdienste und Spezialoperationen im Repräsentantenhaus.Diese Fähigkeiten Nordkoreas stellten eine Bedrohung für die US-Streitkräfte, Verbündeten und Partner sowie einen Verstoß gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats dar, hieß es.Sie warnte auch vor dem Risiko, dass Machthaber Kim Jong-un versuchen könnte, Massenvernichtungswaffen im Zuge eines Konflikts auf der koreanischen Halbinsel einzusetzen. Angesichts dieses Risikos müssten die gemeinsamen Streitkräfte Südkoreas und der USA auf Eventualitäten im Zusammenhang mit Massenvernichtungswaffen vorbereitet sein, die eine Operation in einer mit CBRN (chemisch, biologisch, radiologisch und nuklear) kontaminierten Umgebung erfordern würden, betonte sie.