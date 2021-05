US-Außenminister betont Bereitschaft zur Kooperation mit China

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Antony Blinken hat die Position erklärt, dass die USA in verschiedenen Angelegenheiten, darunter die Nordkorea-Frage, mit China kooperieren können.Die USA engagierten sich mit China in sehr verschiedenen Bereichen, sagte Blinken in einem Interview mit der Zeitung „Financial Times“ am Dienstag (Ortszeit). Er besucht derzeit London, um am Treffen der G7-Außen- und -Entwicklungsminister teilzunehmen.Die USA bemühten sich derzeit, zur Einhaltung des Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplans (JCPOA), des iranischen Atomabkommens, zurückzukehren, indem sie sich mit China für die Iran-Frage einsetzten. Es würde künftig zweifellos Diskussionen mit China über Nordkorea und dessen Atomprogramm geben, sagte Blinken.Er sagte, dass beide Seiten auch über das Klima sprechen, und wies darauf hin, dass der chinesische Staatspräsident Xi Jinping am jüngst von Präsident Joe Biden veranstalteten Klimagipfel teilgenommen hatte.Es gebe sehr unterschiedliche Bereiche, an denen die beiden mit sich überlappenden Interessen beteiligt seien, hieß es weiter.