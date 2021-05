UNICEF: Fast jedes fünfte Kind in Nordkorea leidet unter Wachstumshemmung

Photo : YONHAP News

Fast jedes fünfte Kleinkind in Nordkorea leidet laut einem Bericht infolge von Unterernährung unter einer Wachstumshemmung.Das geht aus einem Bericht hervor, den das UN-Kinderhilfswerk UNICEF, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Weltbank am Mittwoch gemeinsam veröffentlichten.Dem Bericht zufolge leiden mit Stand 2020 18,2 Prozent der Kinder jünger als fünf Jahre oder 317.800 Kinder in Nordkorea unter einer Wachstumshemmung.Der entsprechende Anteil sei zwar von 26,1 Prozent im Jahr 2012 zurückgegangen. Es würden jedoch die internationalen Standards immer noch nicht erreicht, hieß es.Eine Wachstumshemmung infolge von Unterernährung in der Kindheit führe zu fatalen Folgen. Kinder könnten nicht nur weniger groß werden, sondern es werde auch die Gehirnentwicklung beeinträchtigt. Das bereite Schwierigkeiten beim Lernen im Schulunterricht, hieß es weiter.