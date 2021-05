Parlament beginnt Anhörung des designierten Ministerpräsidenten

Photo : YONHAP News

Die Nationalversammlung beginnt heute eine zweitägige Anhörung des designierten Ministerpräsidenten Kim Boo-kyum.Die führende Oppositionspartei Macht des Volks (PPP) will offenbar Vorwürfe thematisieren, nach denen seine zweitälteste Tochter und ihr Ehemann an einer Betrugsmasche im Zusammenhang mit der nicht mehr bestehenden Vermögensverwaltung Lime Asset Management verwickelt gewesen seien.Die regierende Minjoo-Partei Koreas wird voraussichtlich Kims Qualifikationen in den Vordergrund stellen, da dieser unter anderem als früherer Innenminister viel Erfahrung in der Regierung besitze.Präsident Moon Jae-in hatte im letzten Monat eine Kabinettsumbildung vorgenommen. Nach der deutlichen Niederlage der Regierungspartei bei wichtigen Nachwahlen tauschte er neben dem Premier fünf Kabinettsmitglieder aus.