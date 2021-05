Vergabe von Impfterminen an 60-74-Jährige gestartet

Photo : YONHAP News

In Südkorea beginnt heute die Vergabe von Impfterminen an 60-74-Jährige.Wie die Impf-Taskforce der Regierung mitteilte, könnten ab heute die 70-74-Jährigen einen Termin buchen. Die 65-69-Jährigen seien ab Montag an der Reihe, ab Donnerstag nächster Woche dann die 60-64-Jährigen.Die Impfungen würden in 12.700 medizinischen Einrichtungen landesweit zwischen dem 27. Mai und 19. Juni vorgenommen. Verabreicht werde der Impfstoff von AstraZeneca.Auch Bürgerinnen und Bürger mit chronischen Atemwegserkrankungen können ab heute Termine buchen. Dies ist auch dann möglich, wenn ein Impfwilliger jünger als 60 Jahre ist. Ihre erste Spritze bekommen sie ab dem 3. Juni. Wer unter 30 Jahre alt ist, darf jedoch noch keinen Termin reservieren, da das Mittel von AstraZeneca verabreicht wird und Bedenken wegen möglicher Blutgerinnsel bestehen.