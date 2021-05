Südkorea meldet 574 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist wieder unter 600 gefallen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Donnerstag mit, dass bis Mitternacht binnen 24 Stunden 574 Neuansteckungen bestätigt worden seien. Die Gesamtzahl der bislang nachgewiesenen Infektionsfälle im Land betrage 125.519.Die Zahl der Neuinfektionen schrumpfte um 102 verglichen mit dem Vortag und fiel damit wieder unter die 600er-Marke, nachdem diese Schwelle zuletzt am Dienstag unterschritten worden war.Der Rückgang wird jedoch zum Teil auf weniger Testungen am Mittwoch, dem Kindertag und einem gesetzlichen Feiertag, zurückgeführt. Daher wollen die Behörden nicht von einer Verlangsamung der Verbreitung von Covid-19 sprechen.Von den Neupatienten steckten sich 562 Personen in Südkorea an. Es gab zwölf eingeschleppte Fälle.Die Zahl der Corona-Toten stieg um vier auf 1.851.