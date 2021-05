Erster Fall von Afrikanischer Schweinepest auf Farm in diesem Jahr

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist am Mittwoch der erste Fall der Afrikanischen Schweinepest (ASP) auf einer Farm in diesem Jahr bestätigt worden.Auf einer Schweinefarm in Yeongwol in der Provinz Gangwon wurde der erste ASP-Fall seit dem letzten Ausbruch im vergangenen Oktober in einem Schweinezuchtbetrieb in Hwacheon, ebenfalls in Gangwon, gemeldet. Dort waren am Dienstag zwei Schweine tot aufgefunden worden.Die Bewohner des betroffenen Dorfs sind über eine eventuelle Ausbreitung besorgt, weil jüngst in einem in der Umgebung gefundenen Wildschwein-Kadaver das ASP-Virus nachgewiesen worden sei.Die Regierung ergriff Maßnahmen, darunter die Keulung von 400 Tieren des betroffenen Betriebs. Ein 48-stündiger Stillstand bis 11 Uhr am Freitag wurde über das Vieh und die für die Viehzucht genutzten Fahrzeuge in den Regionen Gangwon, Gyeonggi und Nord-Chungcheong verhängt.Der kommissarische Ministerpräsident Hong Nam-ki bat die benachbarten Provinzen Nord-Chungcheong und Gyeonggi, den Stand der Maßnahmen zur Eindämmung der Schweinepest erneut zu überprüfen.