Internationales US-Zeitung: Nordkorea reagiert nicht auf weiteren Kontaktversuch der USA

Nordkorea hat einer US-Zeitung zufolge auch auf einen weiteren Kontaktversuch der US-Regierung von Präsident Joe Biden nicht reagiert.



Das schrieb Josh Rogin, Kolumnist der Zeitung „Washington Post“, in seiner Kolumne „Bidens Nordkorea-Strategie: Sich beeilen und warten“ am Mittwoch (Ortszeit). Darin wurden zwei hochrangige US-Beamte zitiert.



Dem Beitrag zufolge sagten die Beamten, dass sich Bidens Team zum zweiten Mal an Pjöngjang gewandt habe, um es über die Ergebnisse der abgeschlossenen Überprüfung der Nordkorea-Politik zu informieren. Nordkorea habe jedoch auch auf den erneuten Versuch nicht reagiert.



Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am 13. März im Vorfeld der Asienreise von US-Außenminister Antony Blinken berichtet, dass die Biden-Administration seit Mitte Februar über verschiedene Kanäle vergebens versucht habe, Nordkorea zu erreichen. Dies hatte auch das Weiße Haus bestätigt.



Der Kolumnist schrieb darüber hinaus, dass die neue US-Regierung noch nicht entschieden habe, wer der nächste Sondergesandte für Nordkorea im Außenministerium werde.



Der Posten ist vakant, nachdem der letzte Amtsinhaber Stephen Biegun, der auch Vizeaußenminister gewesen war, im Januar zurückgetreten war.