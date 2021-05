Präsident Moon schickt nach Einsturz von U-Bahnbrücke in Mexiko Beileidsschreiben

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat nach dem Einsturz einer U-Bahnbrücke mit vielen Toten und Verletzten in Mexiko Trost gespendet.Er habe am Mittwoch ein Beileidsschreiben an den mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador geschickt, teilte die Sprecherin des Präsidialamtes Park Kyung-mee am Donnerstag mit.Moon habe darin Bedauern darüber geäußert, dass der Unfall viele Opfer gefordert und Schaden angerichtet habe. Er habe den Opfern und ihren Familien Beileid ausgesprochen und auf die Genesung der Verletzten gehofft, hieß es.Der Präsident habe auch die Hoffnung geäußert, dass der Unfall frühzeitig bewältigt werde und dass das gesamte mexikanische Volk den Schock und die Trauer so bald wie möglich überwinden werde.Beim Einsturz einer Metro-Überführung der Linie 12 und dem Sturz eines Teils einer Bahn in die Tiefe in Mexiko-Stadt am Montag (Ortszeit) kamen über 100 Menschen ums Leben oder wurden verletzt.