Politik Oppositionspartei stuft drei Ministerkandidaten als ungeeignet ein

Die Partei Macht des Volks (PPP) hat nach parlamentarischen Anhörungen drei von insgesamt fünf Ministerkandidaten als ungeeignet eingestuft.



Die größte Oppositionspartei teilte am Donnerstag die entsprechende Entscheidung bei ihrer Abgeordnetensitzung mit.



Es handelt sich um die nominierte Wissenschaftsministerin Lim Hye-sook, den Kandidaten für den Posten des Fischereiministers Park Jun-young und den Kandidaten für den Landministerposten Noh Hyeong-ouk. Die Partei wolle mit Nachdruck fordern, dass der Präsident die Nominierungen zurücknehme oder dass die Kandidaten freiwillig zurückträten, hieß es.



Jeon Joo-hyae, Fraktionssprecherin der PPP, sagte im Anschluss an das Abgeordnetentreffen Reportern gegenüber, die Partei sei zu dem Schluss gekommen, dass sie für die Annahme eines Anhörungsberichts für die drei Kandidaten unter keinen Umständen kooperieren könne.



Fraktionschef Kim Gi-hyeon warf den Kandidaten vor, zu viele Unregelmäßigkeiten begangen zu haben.



Die Partei befand unterdessen den Arbeitsministerkandidaten An Kyung-duk als geeignet für den Posten und beschloss, der Annahme eines Anhörungsberichts zuzustimmen.



Ein Bericht für Moon Sung-wook, den nominierten Industrieminister, war am Dienstag unmittelbar nach einer parlamentarischen Anhörung angenommen worden.