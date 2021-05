Politik Seoul bewertet weiteren Kontaktversuch der USA gegenüber Nordkorea positiv

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat einen weiteren Kontaktversuch der USA gegenüber Nordkorea begrüßt.



Das Ministerium bewerte es positiv, dass verschiedene Bemühungen um die Wiederherstellung von Gesprächen zwischen Nordkorea und den USA unternommen würden, sagte ein Beamter am Donnerstag. Damit antwortete er auf eine Frage nach einem US-Zeitungsbericht, nach dem Nordkorea auf einen weiteren Kontaktversuch der Biden-Regierung nicht reagiert habe.



Die „Washington Post“ hatte am Mittwoch (Ortszeit) geschrieben, dass sich die Biden-Regierung erneut vergebens an Nordkorea gewandt habe, um es über die Ergebnisse der Überprüfung der Nordkorea-Politik zu informieren.



Es sei die Position der Regierung, dass sie hoffe, dass solche Kontakte und ein Engagement zwischen Nordkorea und den USA frühzeitig zustande kommen würden, sagte der Beamte.



Nach Angaben des Ressorts erschien Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un im laufenden Jahr insgesamt 42 Mal in der Öffentlichkeit. Die Zahl von Kims öffentlichen Auftritten ist damit um das 2,5-Fache verglichen mit dem Vorjahreszeitraum gestiegen.