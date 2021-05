Politik Seoul soll nach dem Willen des Bürgermeisters fußgängerfreundlicher werden

Die Hauptstadt Seoul soll nach dem Willen ihres Bürgermeisters Oh Se-hoon fußgängerfreundlicher werden.



Oh besuchte am Donnerstag einen neu gestalteten Geh- und Radweg entlang des Boulevards Sejong-daero im Stadtzentrum.



Der Gehweg wurde stellenweise auf bis zu 12 Meter verbreitert, indem die Zahl der Fahrstreifen von neun bis zwölf auf sieben bis neun reduziert wurde.



Sollte der Geh- und Radweg von der Öffentlichkeit gut angenommen werden, wolle er weitere Zonen schaffen, in denen Fußgänger in den Genuss von mehr Grünflächen kommen könnten, sagte Oh.



Der neue Geh- und Radweg ist insgesamt 1,55 Kilometer lang und erstreckt sich vom Rathaus bis zum Hauptbahnhof Seouls. Die Bauarbeiten hierfür wurden im Juli letzten Jahres aufgenommen. Mit dem Verzicht auf Autofahrspuren entstand ein 13.950 Quadratmeter großer zusätzlicher Raum für Fußgänger. Das ist mehr als doppelt groß wie der Seoul-Platz vor dem Rathaus.