Kospi-Börse in Seoul klettert auf 3.178,74 Punkte

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Hauptbörse Kospi ist am Donnerstag auf 3.178,74 Punkte geklettert.Der Kospi rückte um ein Prozent vor, nachdem die Hoffnung auf eine Erholung der Weltwirtschaft schwerer gewogen habe als die Inflationssorgen.Die US-Börsen hätten am koreanischen Feiertag 5. Mai wegen der Bemerkungen der Finanzministerin Yellen über möglicherweise steigende Zinsen geschwankt, die Renditen auf US-Anleihen seien aber gesunken, wurde Park Sang-hyun von HI Investment & Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Der Einfluss wegen Inflationssorgen scheine sich im heutigen Handelsverlauf schließlich verringert zu haben, fügte der Experte hinzu.