Chefin der Seuchenkontrollbehörde hält Ende der Corona-Pandemie dank Impfungen für möglich

Photo : YONHAP News

Die Chefin der südkoreanischen Seuchenkontrollbehörde (KDCA), Jeong Eun-kyeong, hält ein Ende der Corona-Pandemie dank Impfungen für möglich. Jedoch würde die Seuche wahrscheinlich nicht komplett verschwinden und zur Endemie.In einer Online-Pressekonferenz am Donnerstag sagte sie, dass das Virus wahrscheinlich keine Infektionskrankheit sei, die durch ein, zwei Impfungen vollständig beseitigt werden könne wie zum Beispiel Pocken oder Kinderlähmung. Stattdessen würde die Seuche jährlich für eine gewisse Zeit ausbrechen.Covid-19 könne Varianten hervorbringen, die sporadische Infektionswellen verursachen könnten, sagte sie weiter.Selbst wenn die Regierung die Situation erfolgreich unter Kontrolle halte, könnten Infektionen und Mutationen im Ausland ein fortwährendes Risiko für das Land darstellen.Auf die Frage, wann in Südkorea die täglichen Infektionszahlen wieder weniger als 100 betragen würden, antwortete Jeong, dass dies vom Verhalten der Bevölkerung abhänge. Sollten die Menschen sich an die Vorgaben des Social Distancing und Quarantäne-Vorschriften halten und darüber hinaus bei den Impfungen kooperieren, sei im zweiten Halbjahr mit weniger als 100 Neuinfektionen am Tag zu rechnen.