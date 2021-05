Photo : YONHAP News

Die G7-Außenminister haben in einer Erklärung den Begriff "CVIA" in Bezug auf Nordkoreas Atomprogramme verwendet.Die englische Abkürzung steht für eine "vollständige, nachweisliche und unumkehrbare" Aufgabe der Atomprogramme.In der am Mittwoch im Anschluss an das Treffen der G7-Außen- und Entwicklungsminister in London veröffentlichten Erklärung wurden zudem schwere Bedenken über Menschenrechtsverstöße in Nordkorea genannt. Pjöngjang solle außerdem Provokationen unterlassen und mit dem Ziel der Denuklearisierung in einen diplomatischen Prozess eintreten.Die Teilnehmer verschrieben sich in dem Dokument dem Ziel des "CVIA", das heißt entsprechend Resolutionen des Weltsicherheitsrats der Aufgabe aller illegalen Massenvernichtungswaffen und ballistischen Raketen.Zuvor war nach Bemerkungen des japanischen Chefdiplomaten Toshimitsu Motegi am Montag spekuliert worden, dass die Abkürzung "CVID" Eingang in die Erklärung finden würde."CVIA" und "CVID" bedeuten im Prinzip dasselbe. Jedoch wird davon ausgegangen, dass "CVIA" bei Nordkorea weniger Widerstand auslöst, da der Begriff 2006 in einer Sicherheitsratsresolution eingeführt worden war. "CVID", das heißt eine Beseitigung und nicht bloß Aufgabe der Waffen, war erstmals von der Regierung George W. Bush in den USA verwendet worden, und wird von Nordkorea offenbar mit einer besonders unnachgiebigen Haltung verknüpft.